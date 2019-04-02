Honor впервые стал лидером продаж на рынке смартфонов в России

В России лидером продаж смартфонов впервые стал бренд Honor, который принадлежит китайской компании Huawei.

«Российская газета» со ссылкой на ритейлеров и фирмы GfK сообщила, что в первом квартале 2019 года Honor в России заняла долю рынка 27,1%.

Второе и третье место сейчас принадлежит Samsung и Apple, у которых доля 26,5% и 11% соответственно.

В пятерку также вошли бренды Huawei и Xiaomi. У них доля продаж значительно ниже, чем даже у Apple – 9,2% и 6,1% соответственно.

Специалисты отмечают, что продажи Honor растут благодаря приемлемым ценам и правильному маркетингу.