Honor впервые стал лидером продаж на рынке смартфонов в России

Honor впервые стал лидером продаж на рынке смартфонов в России02.04.2019 13:30
В России лидером продаж смартфонов впервые стал бренд Honor, который принадлежит китайской компании Huawei.
«Российская газета» со ссылкой на ритейлеров и фирмы GfK сообщила, что в первом квартале 2019 года Honor в России заняла долю рынка 27,1%.
Второе и третье место сейчас принадлежит Samsung и Apple, у которых доля 26,5% и 11% соответственно.
В пятерку также вошли бренды Huawei и Xiaomi. У них доля продаж значительно ниже, чем даже у Apple – 9,2% и 6,1% соответственно.
Специалисты отмечают, что продажи Honor растут благодаря приемлемым ценам и правильному маркетингу.
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