Honor V30 за день до анонса засветился на «живых» фотографиях

Презентация смартфона Honor V30 состоится 26 ноября, но сегодня в Сеть слили «живые» снимки смартфона.

Фотографии подтвердили все ранее опубликованные инсайдерами данные.

HONOR V30 станет первым 5G-смартфоном молодежного бренда. Он, как и сообщалось ранее, получит двойную фронтальную камеру врезанную в дисплей, и боковой сканер отпечатка пальца.



Основная камера в аппарате будет с сенсором Sony IMX686 на 40 Мп. Также аппарат получит телефотокамеру на 8 Мп с оптическим зумом и широкоугольную 8 Мп камеру с оптической стабилизацией.

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что в аппарате установят процессор Kirin 990 5G, IPS экран диагональю 6,57 дюйма и разрешением Full HD+, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Все подробности про HONOR V30 должны раскрыть завтра в первой половине дня.