Honor V30 с включенным экраном показали на фотографии

Honor V30 с включенным экраном показали на фотографии01.11.2019 18:43
Новый смартфон должен дебютировать в декабре, а пока инсайдеры сливают всевозможные подробности и фотографии.
Honor V30 и Huawei Nova 6 это будет один и тот же смартфон для разных рынков.
Сегодня источник распространил фотографию аппарата, на котором он запечатлен с включенным экраном.
Благодаря этому стало понятно, что модель работает на ОС с оболочкой EMUI 10. Также можно заметить наличие фронтальной камеру в левом углу с двумя датчиками.
Ожидается, что Honor V30 будет иметь процессор Kirin 990 и получит версию с поддержкой сетей пятого поколения.
Просмотры:Метки: Honor, Honor V30