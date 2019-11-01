Honor V30 с включенным экраном показали на фотографии

Новый смартфон должен дебютировать в декабре, а пока инсайдеры сливают всевозможные подробности и фотографии.

Honor V30 и Huawei Nova 6 это будет один и тот же смартфон для разных рынков.

Сегодня источник распространил фотографию аппарата, на котором он запечатлен с включенным экраном.

Благодаря этому стало понятно, что модель работает на ОС с оболочкой EMUI 10. Также можно заметить наличие фронтальной камеру в левом углу с двумя датчиками.

Ожидается, что Honor V30 будет иметь процессор Kirin 990 и получит версию с поддержкой сетей пятого поколения.