Президент бренда Honor анонсировал новый смартфон Honor V30, о котором ранее уже появлялись сообщения.

Этот аппарат получит необычную и странную основную камеру с дополнительными блоками модулей.

Помимо этого устройство станет первым в линейке бренда, оснащенным поддержкой сетей пятого поколения с режимами SA и NSA, позволяющими модели работать с 4G и 5G.

Однако такое решение не позволит смартфону работать со всеми преимуществами сетей пятого поколения.

Как сообщил глава компании, Honor V30 с самой странной камерой представят в ноябре. Он будет представлен тремя моделями, среди которых Honor V30, V30 Pro и V30 Pro 5G.

Первые два получат ценники около 499 и 649 евро, а последний оценят в 789 евро.