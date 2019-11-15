Honor V30 с квадрокамерой показали на новом изображении

Презентация нового смартфона Honor V30 ожидается в конце месяца, а пока в сети публикуют различные изображения и подробности.

Недавно сообщалось, что модель в версии с поддержкой сетей пятого поколения появится только в следующем году, а обычный смартфон выйдет на рынок до конца года.

Сегодня в сети появилось новое изображение, на котором демонстрируют заднюю панель Honor V30 с квадрокамерой.

На ней не проглядывается сканер отпечатков пальцев, и логично предположить, что он будет встроен в экран.

Что касается основной камеры, то смартфон будет одним из первых в мире, в котором появится модуль Sony IMX686 на 60 или 64 Мп.

Линейка модели будет представлена вариантом с процессором Kirin 980 и Kirin 990 5G, причем последний, как ожидается, выйдет только в Китае.