Honor V30 может получить новую основную камеру с 5 модулями

Постепенно инсайдеры раскрывают информацию о готовящемся смартфоне Honor V30.

Так недавно стало известно, что новый смартфон Honor V30 будет представлен 26 ноября. Дату презентации раскрыли в самой компании, подтвердив при этом наличие в модели 5G и нового Kirin 990.

Также сегодня выяснилось, что аппарат оснастят основной камерой с 5 модулями. Источник утверждает, что смартфон будет первым в линейке компании, оснащенным «матричной камерой», которая была запатентована производителем летом.

В патенте камера называлась «Camera Matrix». В камере новинки будет 64 Мп модуль Sony IMX686, 2-мегапикскельный макро, 8 Мп сверхширокоугольный, 20 Мп телеобъектив и 60 Мп. Селфи-камера устройства получит модули на 32 и 12 Мп.