Honor представила «умные» часы Magic Watch 2

Новые часы от Honor были представлены в двух вариантах 42 и 46 мм, причем они отличаются между собой дизайном и функционалом.

Honor MagicWatch 2 в корпусе 46 мм больше подойдет для требовательных пользователей. Часы способны проработать до двух недель без подзарядки, и они больше подходят для занятия спортом.

MagicWatch 2 на 42 мм получили автономность в два раза меньше старшей модели, и подойдут для повседневного использования.

В основе MagicWatch 2 лежит процессор Kirin A1. Оперативной памяти в новинках 32 МБ, а постоянной 4 ГБ, причем на постоянную память можно записывать музыкальные треки и слушать их непосредственно с часов.

Часы еще оснастили модулем NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth, GPS, датчиком частоты сердцебиения.

В версии размером 46 мм установили 1,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 454х454 пикселей. В младшей версии будет 1,2-дюймовый экран, разрешение которого составляет 390х390 пикселей.

Смарт-часы MagicWatch 2 поступят в продажу 12 декабря по цене 1 099 юаней за версию 42 мм и 1 199 юаней за старшую модификацию.