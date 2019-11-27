Honor представила «умные» часы Magic Watch 2

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.02 EUR/RUB: 70.52 BTC/USD: 7220.43

27 декабря : среда

ТОП новости

Интервью

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android

Представитель китайской компании надеется, что за шесть месяцев разработчикам удастся адаптировать представленную в августе ОС Harmony.

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Honor представила «умные» часы Magic Watch 2

28.11.2019 00:11

Новые часы от Honor были представлены в двух вариантах 42 и 46 мм, причем они отличаются между собой дизайном и функционалом.
Honor MagicWatch 2 в корпусе 46 мм больше подойдет для требовательных пользователей. Часы способны проработать до двух недель без подзарядки, и они больше подходят для занятия спортом.

MagicWatch 2 на 42 мм получили автономность в два раза меньше старшей модели, и подойдут для повседневного использования.

В основе MagicWatch 2 лежит процессор Kirin A1. Оперативной памяти в новинках 32 МБ, а постоянной 4 ГБ, причем на постоянную память можно записывать музыкальные треки и слушать их непосредственно с часов.

Часы еще оснастили модулем NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth, GPS, датчиком частоты сердцебиения.

В версии размером 46 мм установили 1,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 454х454 пикселей. В младшей версии будет 1,2-дюймовый экран, разрешение которого составляет 390х390 пикселей.

Смарт-часы MagicWatch 2 поступят в продажу 12 декабря по цене 1 099 юаней за версию 42 мм и 1 199 юаней за старшую модификацию.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги