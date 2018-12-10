Honor представила первый в мире смартфон с «дыркой» в экране

Honor презентовал свой новый смартфон Honor View 20 с «дыркой» в экране. Китайская компания пока не стала раскрывать всю информацию про смартфон, но его некоторые особенности были названы. Полная презентация Honor View 20 или как его еще будут называть Honor V 20 состоится в Пекине 26 декабря, а 22 января его представят в Европе, причем для этого организуют мероприятие в Париже.



В Honor View 20 в самой матрице для фронтальной камеры сделали отверстие, в которой расположен модуль диаметром 4,5 мм.

Стоит обратить внимание, что дырка сделана не в защитном стекле, а именно в дисплее, поэтому под пальцами ничего мешаться не будет.



Основная камера в китайском смартфоне будет на 48 Мп и будет использоваться модуль CMOS Sony IMX586, в котором при ночной сьемке будет происходить объединение пикселей, а таким образом она будет снимать как 12 Мп камера.

В основе Honor View 20 лежит процессор Kirin 980 с поддержкой технологии 48MP AI HDR. Также смартфон получил технологию Link Turbo, которая позволит загружать информацию с сети одновременно через Wi-Fi и 4G.