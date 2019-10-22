Honor представила беспроводные наушники с градиентным окрасом

Honor на презентации нового смартфона Honor 20 Youth Edition показала и новые спортивные наушники Honor xSport Pro с градиентной окраской.

Необычное решение для наушников китайский бренд применил впервые и они будут предложены в трех цветах.

Honor xSport Pro являются беспроводными наушниками, а для подключения к смартфону используется Bluetooth модуль.

Шейная часть беспроводных наушников выполнена из сплава никеля и титана, а сверху все скрыто силиконом.

На концах шейной части установлен модуль для аккумулятора и модуль для управления воспроизведением и зарядкой наушников. На полном заряде наушники способны проработать до 18 часов.

В них есть поддержка быстрой зарядки, причем заявлено что пяти минут хватит на 4 часа прослушивания музыки.

Провод от шейной части до наушников получил нейлоновую оплетку, а в самих наушниках есть магнитные датчики Холла.

При соединении наушников между собой происходит автоматическая остановка воспроизведения музыки, а при разъединении воспроизведение возобновляется.

Honor xSport Pro получили защиту от воды, пыли и пота. В Китае новинка в продаже появится 25 октября по цене 55 долларов. По предварительному заказу стоимость наушников составит 52 доллара.