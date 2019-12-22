Honor представил новую версию смартфона Honor V30

Honor представил новую версию смартфона Honor V3022.12.2019 19:54
Презентация новинки проходила в рамках специального мероприятия, прошедшего 22 декабря.
Новая версия Honor V30 отличается цветом Sunrise Orange. Она получила 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти минимум.
Все остальные характеристики такие же как и в обычной модели.
В нем также установлен процессор Kirin 990 с модемом Balong 5000 5G, модуль Sony IMX600 в основной камере, 4 200 мАч батарея, а также 6,57-дюймовый экран.
В продажу новинка поступит с 24 декабря по цене 470 и 528 долларов за версии 6/128 и 8/128 ГБ.
В первые минуты Honor V30 5G и V30 Pro 5G в Китае продали на сумму $14 млн
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