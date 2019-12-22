Honor представил новую версию смартфона Honor V30

Презентация новинки проходила в рамках специального мероприятия, прошедшего 22 декабря.



Новая версия Honor V30 отличается цветом Sunrise Orange. Она получила 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти минимум.

Все остальные характеристики такие же как и в обычной модели.

В нем также установлен процессор Kirin 990 с модемом Balong 5000 5G, модуль Sony IMX600 в основной камере, 4 200 мАч батарея, а также 6,57-дюймовый экран.

В продажу новинка поступит с 24 декабря по цене 470 и 528 долларов за версии 6/128 и 8/128 ГБ.