Honor представил геймпад для смартфонов с функцией пауэрбэнка

С ростом популярности игровых смартфонов соответственно выросли и продажи контролеров для них, но все они уступают новинке от Honor, так как в них нет функции пауэрбэнка.

Honor создала контролер для смартфонов, в котором встроен аккумулятор для подзарядки смартфона.

Он работает во время игрового режима и позволяет дольше наслаждаться «тяжелыми» играми.

Джойстик для подключения имеет два интерфейса — Bluetooth и USB Type-C. По беспроводному соединению к смартфону подключается сам геймпад, а USB Type-C нужен для передачи смартфону заряда от встроенного на 400 мАч аккумулятора.



Новое устройство получило название Honor GamePad. Его представили на выставке Gamescom 2019.

Пока неизвестно будет ли контролер совместим со смартфонами других производителей. На презентации не сообщили, когда GamePad поступит в продажу и сколько он будет стоить.