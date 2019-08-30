Honor показала свой новый смартфон на официальных рендерах

Компания Honor 29 августа стала принимать заказы на новый смартфон Honor 20S, а сегодня его продемонстрировала на официальных рендерах.

При этом аппарат еще официально не показали и это произойдет 4 сентября в Китае.

По слухам, в новинке установят мощный процессор Kirin 980 и до 12 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти будет использоваться до 256 ГБ.

В основной тройной камере Honor 20S установят главный 48 Мп датчик. Второй будет широкоугольный на 8 Мп, а третий модуль на 2 Мп.

Ранее сообщалось, что в Honor 20S будет реализована поддержка 20 Вт зарядки.