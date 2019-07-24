Honor показала разборку нового смартфона Honor 9X

Honor показала разборку нового смартфона Honor 9X24.07.2019 22:13
Специалисты компании разобрали свой новый смартфон, который официально дебютировал 24 июля.
Помимо сообщения о том, насколько легко его разобрать, были опубликованы и фотографии компонентов, содержащихся внутри устройства.
Так, стало известно, что задняя панель новинки приклеена, а также клей используется и для крышки системной платы.
Как сообщают в компании, для снятия крышки потребуется прогрев при температуре 90 градусов по Цельсию на протяжении трех-пяти минут.
Еще в компании говорят, что системная плата и другие элементы были прикрыты специальной крышкой, а с блоком камеры все это образует одно целое.
В результате было сказано, что в целом разборка Honor 9X не является простой, поэтому лучше обращаться к специалистам.
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