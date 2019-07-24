Honor показала разборку нового смартфона Honor 9X

Специалисты компании разобрали свой новый смартфон, который официально дебютировал 24 июля.

Помимо сообщения о том, насколько легко его разобрать, были опубликованы и фотографии компонентов, содержащихся внутри устройства.

Так, стало известно, что задняя панель новинки приклеена, а также клей используется и для крышки системной платы.

Как сообщают в компании, для снятия крышки потребуется прогрев при температуре 90 градусов по Цельсию на протяжении трех-пяти минут.

Еще в компании говорят, что системная плата и другие элементы были прикрыты специальной крышкой, а с блоком камеры все это образует одно целое.

В результате было сказано, что в целом разборка Honor 9X не является простой, поэтому лучше обращаться к специалистам.