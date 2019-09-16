Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит 17 сентября

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16 октября : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит 17 сентября

16.09.2019 14:11

Honor Play 3 на рынке будет конкурировать с Redmi Note 8, так как у этих моделей одинаковый ценовой сегмент, но разное количество камер.
В Honor Play 3 установлен процессор Kirin 710F и 6,39-дюймовый дисплей с разрешением HD+.

Фронтальная камера в аппарате установлена непосредственно в сам экран, поэтому устройство не имеет каких-либо вырезов в верхней части.

На тыльной стороне смартфона разместили тройную камеру с датчиками 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

В Китае Honor Play 3 с 17 сентября можно будет купить по цене 999 юаней (9 тыс. рублей) за версию 4/64 ГБ, и 1299 юаней (12 тыс. рублей) за модификацию 6/2128 ГБ.

Xiaomi представила «дешёвого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену

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