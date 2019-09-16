Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит 17 сентября

Honor Play 3 на рынке будет конкурировать с Redmi Note 8, так как у этих моделей одинаковый ценовой сегмент, но разное количество камер.

В Honor Play 3 установлен процессор Kirin 710F и 6,39-дюймовый дисплей с разрешением HD+.

Фронтальная камера в аппарате установлена непосредственно в сам экран, поэтому устройство не имеет каких-либо вырезов в верхней части.

На тыльной стороне смартфона разместили тройную камеру с датчиками 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

В Китае Honor Play 3 с 17 сентября можно будет купить по цене 999 юаней (9 тыс. рублей) за версию 4/64 ГБ, и 1299 юаней (12 тыс. рублей) за модификацию 6/2128 ГБ.