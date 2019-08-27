Бренд Honor распространил новый тизер, в котором уже можно увидеть дизайн нового смартфона. К тому же в компании рассказали о дате дебюта новинки.

Honor официально анонсировал дату дебюта Honor 20S, который выйдет на рынок с финальной версией десятого Андроида.

Новый Honor 20S будет представлен 4 сентября в Китае, а также его должны показать и на выставке IFA 2019 в Берлине.

В модельной линейке смартфон расположится между Honor 20 и Honor 20 Pro. Одновременно с дебютом Honor 20S ожидается и презентация более дешевого Honor 20SE.

Ранее сообщалось, что в смартфоне установят 5,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Также устройство получит чип Kirin 810 и аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

Ожидается, что в компактном Honor 20S будет установлена многомодульная основная камера.