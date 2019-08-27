Honor официально анонсировал дату дебюта Honor 20S

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27 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Honor официально анонсировал дату дебюта Honor 20S

27.08.2019 22:47

Бренд Honor распространил новый тизер, в котором уже можно увидеть дизайн нового смартфона. К тому же в компании рассказали о дате дебюта новинки.
Honor официально анонсировал дату дебюта Honor 20S, который выйдет на рынок с финальной версией десятого Андроида.

Новый Honor 20S будет представлен 4 сентября в Китае, а также его должны показать и на выставке IFA 2019 в Берлине.

В модельной линейке смартфон расположится между Honor 20 и Honor 20 Pro. Одновременно с дебютом Honor 20S ожидается и презентация более дешевого Honor 20SE.

Ранее сообщалось, что в смартфоне установят 5,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Также устройство получит чип Kirin 810 и аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

Ожидается, что в компактном Honor 20S будет установлена многомодульная основная камера.

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