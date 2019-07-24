Honor намерен стать четвертой компанией в мире

Honor намерен стать четвертой компанией в мире24.07.2019 13:48
Китайский бренд Honor ставит перед собой амбициозные планы, об этом было сказано на презентации новый смартфонов серии Honor 9X.
После показа новинок глава Honor Чжао Минь заявил, что компания намерена на китайском рынке занять второе место и четвертое в мире.
В КНР Honor уже находится на четвёртом месте, а в планах занять третье, а потом и второе.
К тому же компания намерена выпускать не просто хорошие продукты, а революционные, чтобы они могли превзойти ожидание пользователей.
Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
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