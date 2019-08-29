Honor начал принимать заказы на смартфон Honor 20S

Китайская компания официально еще не представила свой новый смартфон, но уже открыла на него прием заказов.

На домашнем рынке бренд Honor уже начал принимать заказы на Honor 20S, который официально представят только на следующей неделе, но желающие уже могут заказать его.

При этом цены на аппарат компания не стала раскрывать. Характеристики устройства тоже пока неизвестны.

На данный момент достоверно известно, что в смартфоне установят 48 Мп датчик основной камеры и сканер отпечатка пальца на боковой грани.

Также накануне стало известно, что будущая новинка будет поддерживать 20 Вт блок питания.

Презентация смартфона Honor 20S состоится 4 сентября.