Honor до Android 10 гарантированно обновит 7 моделей смартфонов

Honor до Android 10 гарантированно обновит 7 моделей смартфонов21.07.2019 00:32
Huawei в следующем месяце на конференции разработчиков должна представить новую фирменную оболочку EMUI 10, разработанную на базе нового Android.
Также вместе с EMUI 10 ожидают презентацию новой версии оболочки Magic 3.0, которую сейчас устанавливают на смартфоны бренда Honor.
Презентация новых версий EMUI и Magic состоится 9 августа, но ресурсу GizChina уже удалось узнать, какие именно смартфоны гарантированно получат Android 10 Q.
В списке числятся: Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20 Lite, Honor V20, Honor 10, Honor 10 Lite и Honor 8X.
Ранее сообщалось, что на конференции разработчиков Huawei представит и собственную операционную систему Hongmeng.
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