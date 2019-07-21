Honor до Android 10 гарантированно обновит 7 моделей смартфонов

Huawei в следующем месяце на конференции разработчиков должна представить новую фирменную оболочку EMUI 10, разработанную на базе нового Android.

Также вместе с EMUI 10 ожидают презентацию новой версии оболочки Magic 3.0, которую сейчас устанавливают на смартфоны бренда Honor.

Презентация новых версий EMUI и Magic состоится 9 августа, но ресурсу GizChina уже удалось узнать, какие именно смартфоны гарантированно получат Android 10 Q.

В списке числятся: Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20 Lite, Honor V20, Honor 10, Honor 10 Lite и Honor 8X.

Ранее сообщалось, что на конференции разработчиков Huawei представит и собственную операционную систему Hongmeng.