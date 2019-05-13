Honor анонсировала смартфон Magic 3 без кнопок и разъемов

Бренд Honor 13 мая распространил в сети тизерное изображение, в котором анонсировал свой флагманский смартфон Honor Magic 3.

Эта модель будет лишена кнопок и разъёмов, но получит поддержку 5G. В аппарате будет выдвижная камера с механизмом «слайдер», а работать он будет на процессоре Snapdragon 855.

Оперативной памяти, как сообщается, предложат 12 Гб. А еще в смартфоне будет основная камера с четырьмя модулями, правда их разрешение пока неизвестно.

Стоит отметить, что Magic 3 станет одним из немногих устройств, лишенных разъемов и механических кнопок.

Недавно Meizu запустила сбор средств, на представленный аппарат Meizu Zero, в котором также не было никаких разъемов и кнопок, но кампания провалилась и проект был закрыт.