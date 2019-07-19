Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro

Honor в России проведет презентацию Honor 20 Pro 25 июля. Компания уже разослала приглашения, и нем сообщается, что показ начнется в 12:00 по московскому времени.

В РФ Honor 20 уже продается, а вот старшая версия выходит с задержкой, и насколько известно ее можно будет заказать с 26 июля, причем первые покупатели получат в подарок беспроводные наушники Honor FlyPods Lite.

Напомним, в Honor 20 Pro на задней панели установлено четыре фотомодуля, где сновной получил разрешение 48 Мп, а остальные три — 16, 8 и 2 Мп.

Экран в смартфоне диагональю 6,26 дюйма, а его разрешение составляет 2340х1080 пикселей. Фронтальная камера в этой модели врезана в экран и ее расположили в верхнем левом углу.