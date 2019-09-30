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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Honor 9X в новой версии появится в продаже 1 октября

30.09.2019 22:52

Недорогой смартфон Honor 9X в Китае изначально был представлен в трёх версиях — с 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ постоянной памяти.

С 1 октября стартуют продажи новой конфигурации, в которой постоянной памяти будет 128 ГБ, а вот оперативной увеличат до 8 ГБ. В остальном изменений в Honor 9X не будет.

Новая версия на старте продаж будет предлагаться только в черном цвете, а появятся ли другие цветовые решения пока неизвестно.

Сколько будет стоить Honor 9X в комплектации 8/128 ГБ пока неизвестно. Ориентировочно цена может составить около 290 долларов.

Сейчас 4/64 ГБ предлагают за 205 долларов, 6/64 ГБ за 235 долларов, а 6/128 ГБ оценили в  275 долларов

 

Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro

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