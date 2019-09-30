Honor 9X в новой версии появится в продаже 1 октября

Недорогой смартфон Honor 9X в Китае изначально был представлен в трёх версиях — с 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ постоянной памяти.

С 1 октября стартуют продажи новой конфигурации, в которой постоянной памяти будет 128 ГБ, а вот оперативной увеличат до 8 ГБ. В остальном изменений в Honor 9X не будет.

Новая версия на старте продаж будет предлагаться только в черном цвете, а появятся ли другие цветовые решения пока неизвестно.

Сколько будет стоить Honor 9X в комплектации 8/128 ГБ пока неизвестно. Ориентировочно цена может составить около 290 долларов.

Сейчас 4/64 ГБ предлагают за 205 долларов, 6/64 ГБ за 235 долларов, а 6/128 ГБ оценили в 275 долларов