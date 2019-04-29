Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Компания JD опубликовала данные по продажам новых смартфонов на китайском рынке по итогам первого квартала этого года.

Согласно обнародованным данным, в отчетный период на рынке Китая самым продаваемым смартфоном оказался Honor 8X в категории устройств стоимостью до 150 долларов, так как именно такие аппараты больше всего востребованы на рынке Поднебесной.

Ранее лидерство в этой категории было за смартфонами серии Xiaomi Redmi.

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.

Также отличным спросом пользовались и модели Redmi Note 7 и iPhone X.