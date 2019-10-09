Honor 20 Youth Edition представлен на официальных изображениях

В социальной сети Twitter были опубликованы официальные рендеры готовящегося к дебюту нового смартфона.

Речь идет о модели Honor 20 Youth Edition, которую ранее называли как Honor 20 Lite и Honor 20 SE.

Презентация этой модели смартфона состоится в конце октября, но уже известно, как она будет выглядеть. Стоит отметить, что внешность аппарата оказалась довольно эффектной и яркой.

Уже известно, что Honor 20 Youth Edition будет оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением FullHD+и встроенным сканером отпечатков пальцев.

На каком процессоре будет работать смартфон пока неизвестно, но сообщается, что ОЗУ предложат от 4 до 8 ГБ, а встроенной памяти будет 64 ГБ.

Основная камера получит модули на 48, 8 и 2 Мп, а селфи-камера будет с разрешением 16 Мп. За автономность устройства будет отвечать АКБ на 4 000 мАч.