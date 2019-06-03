Honor 20 признан самым продаваемым в своем ценовом сегменте

Новый смартфон Honor 20 уже поступил в продажу на китайском рынке и сегодня стали известны первые результаты его продаж.

Как выяснилось, в первые сутки после старта продаж этот смартфон разошелся тиражом в количестве более 50 тыс. экземпляров.

Такие объёмы продаж аналитики назвали отличными и признали Honor 20 самым востребованным в ценовом сегменте от 290 до 435 долларов.

В эту ценовую категорию вписывается обычная и топовая версия Honor 20 в конфигурациях 8/128 и 8/256 ГБ, которые оценены в 390 и 435 долларов соответственно.