Honor 20 и Honor 20 Pro получили очень мощный Super Bluetooth

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3 июля : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Honor 20 и Honor 20 Pro получили очень мощный Super Bluetooth

03.06.2019 11:31

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro получили новый модуль беспроводной связи под названием Super Bluetooth. Такое название является неофициальным, но вполне логичным. В аппаратах установили Bluetooth, который способен обеспечить связь на расстоянии до 200 метров, но это при условии, что не будет каких-либо препятствий.

Новинки уже продаются в Китае, а в России их появление запланировано на ноябрь 2019 года.

Напомним, власти США запретили американским компаниям работать с Huawei, а из-за этого китайская компания потеряла всех своих основных партнеров, без которых невозможно дальнейшее развитие смартфонов.

При этом Huawei решила полностью перейти на собственную продукцию, то есть выпустить процессор без технологии корпорации ARM, а также перейти на собственное программное обеспечение, которое заменит ОС «Андроид».

Стали известны цены на новые смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro

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