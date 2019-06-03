Honor 20 и Honor 20 Pro получили очень мощный Super Bluetooth

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro получили новый модуль беспроводной связи под названием Super Bluetooth. Такое название является неофициальным, но вполне логичным. В аппаратах установили Bluetooth, который способен обеспечить связь на расстоянии до 200 метров, но это при условии, что не будет каких-либо препятствий.

Новинки уже продаются в Китае, а в России их появление запланировано на ноябрь 2019 года.

Напомним, власти США запретили американским компаниям работать с Huawei, а из-за этого китайская компания потеряла всех своих основных партнеров, без которых невозможно дальнейшее развитие смартфонов.

При этом Huawei решила полностью перейти на собственную продукцию, то есть выпустить процессор без технологии корпорации ARM, а также перейти на собственное программное обеспечение, которое заменит ОС «Андроид».