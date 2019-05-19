Honor 20 и Honor 20 Pro получат классический сканер отпечатка пальца

Honor 20 и Honor 20 Pro будут являться более дешевыми вариантами Huawei P30 и P30 Pro и как оказалось для снижения цены в новых смартфонах установят обычные сканеры отпечатка пальца.

Между тем, в Сети показали фото Honor 20 и Honor 20 Pro. Судя по снимку в устройствах на боковой грани размещен обычный сканер отпечатка, тогда как в Huawei P30 и P30 Pro он находится под экраном.

Использование экранного сканера ведет к удорожанию смартфона примерно на 30 долларов. Еще добавляет стоимость OLED дисплей, так как дактилоскоп под экраном способен работать только с таким типом матрицы. Через пару лет встроенный дактилоскоп будет доступен и с обычным IPS экраном.

По слухам, «железо» Honor 20 и Honor 20 Pro от Huawei P30 и P30 Pro не будет отличатся, но точно станет известно 21 мая на официальной презентации смартфонов.