Honor 20 и 20 Pro на AliExpress предлагают по завышенной в 1,5 раза цене

Honor 20 и 20 Pro на AliExpress предлагают по завышенной в 1,5 раза цене31.05.2019 20:33
На китайском рынке стартовали официальные продажи двух новых смартфонов с четверной камерой, которые были представлены официально 21 мая.
При этом продавцы на AliExpress пытаются хорошо заработать на продаже Honor 20 и 20 Pro и предлагают их по завышенной цене, причем в отличие от рекомендованной стоимости, цена аппарата завышена в некоторых случаях в 1,5 раза.
Впрочем, такое явление на подобных онлайн-площадках уже стало нормой, поэтому обязательно стоит следить за изменением цен и не торопиться совершать покупку, пока не появится больше продавцов смартфонов, что создаст конкуренцию и повлечёт за собой снижение стоимости.
Что касается Honor 20, то его оценили в 2 699 юаней или около 25 тыс. рублей, а старшая версия получила ценник 3 199 юаней или около 30 тыс. рублей.
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