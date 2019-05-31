Honor 20 и 20 Pro на AliExpress предлагают по завышенной в 1,5 раза цене

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.06 EUR/RUB: 72.42 BTC/USD: 8319.47

31 июня : пятница

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Honor 20 и 20 Pro на AliExpress предлагают по завышенной в 1,5 раза цене

31.05.2019 20:33

На китайском рынке стартовали официальные продажи двух новых смартфонов с четверной камерой, которые были представлены официально 21 мая.


При этом продавцы на AliExpress пытаются хорошо заработать на продаже Honor 20 и 20 Pro и предлагают их по завышенной цене, причем в отличие от рекомендованной стоимости, цена аппарата завышена в некоторых случаях в 1,5 раза.

Впрочем, такое явление на подобных онлайн-площадках уже стало нормой, поэтому обязательно стоит следить за изменением цен и не торопиться совершать покупку, пока не появится больше продавцов смартфонов, что создаст конкуренцию и повлечёт за собой снижение стоимости.

Что касается Honor 20, то его оценили в 2 699 юаней или около 25 тыс. рублей, а старшая версия получила ценник 3 199 юаней или около 30 тыс. рублей.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги