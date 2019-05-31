Honor 20 и 20 Pro на AliExpress предлагают по завышенной в 1,5 раза цене

На китайском рынке стартовали официальные продажи двух новых смартфонов с четверной камерой, которые были представлены официально 21 мая.



При этом продавцы на AliExpress пытаются хорошо заработать на продаже Honor 20 и 20 Pro и предлагают их по завышенной цене, причем в отличие от рекомендованной стоимости, цена аппарата завышена в некоторых случаях в 1,5 раза.

Впрочем, такое явление на подобных онлайн-площадках уже стало нормой, поэтому обязательно стоит следить за изменением цен и не торопиться совершать покупку, пока не появится больше продавцов смартфонов, что создаст конкуренцию и повлечёт за собой снижение стоимости.

Что касается Honor 20, то его оценили в 2 699 юаней или около 25 тыс. рублей, а старшая версия получила ценник 3 199 юаней или около 30 тыс. рублей.