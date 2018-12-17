Холдинг «Швабе» создал «умную» камеру наружного наблюдения

Холдинг «Швабе», входящий в состав госкорпорации «Ростех», разработал наружную камеру, которая способна следить за происходящим без посторонней помощи и выдерживает температуру до -40 градусов.

Наружная камера наблюдения работает с системой машинного зрения, причем последняя способна полностью обходится без оператора.

Система автоматически определяет внештатные ситуации, может включать световую и звуковую сигнализацию и передавать тревожный сигнал.

Новая наружная камера снимает в высоком качестве в любое время суток. Она защищена от механических повреждений, пыли и воды.

Также разработчики отметили, что камера может рассмотреть автомобильный номер на расстоянии свыше 18 метров.

К тому же к устройству можно подключить микрофон или внешний громкоговоритель. Есть поддержка и других дополнительных устройств.

Новые камеры намерены применять в местах скопления большого количества людей и в системе «умного города».