Холдинг «Швабе» создал «умную» камеру наружного наблюдения

Холдинг «Швабе» создал «умную» камеру наружного наблюдения17.12.2018 18:19
Холдинг «Швабе», входящий в состав госкорпорации «Ростех», разработал наружную камеру, которая способна следить за происходящим без посторонней помощи и выдерживает температуру до -40 градусов.
Наружная камера наблюдения работает с системой машинного зрения, причем последняя способна полностью обходится без оператора.
Система автоматически определяет внештатные ситуации, может включать световую и звуковую сигнализацию и передавать тревожный сигнал.
Новая наружная камера снимает в высоком качестве в любое время суток. Она защищена от механических повреждений, пыли и воды.
Также разработчики отметили, что камера может рассмотреть автомобильный номер на расстоянии свыше 18 метров.
К тому же к устройству можно подключить микрофон или внешний громкоговоритель. Есть поддержка и других дополнительных устройств.
Новые камеры намерены применять в местах скопления большого количества людей и в системе «умного города».
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