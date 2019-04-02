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Nokia представила смартфон Nokia X71 с дырявым экраном

02.04.2019 12:54

Компания HMD Global пополнила модельный ряд смартфонов Nokia новым смартфоном среднего уровня.
Презентация нового смартфона Nokia X71 состоялась в Тайване. В этом аппарате среднего уровня есть технологии, которые пока можно встретить в аппаратах флагманской серии стоимостью свыше $500.

Так, в Nokia X71 установили 6,3-дюймовый с разрешением 2316х1080 пикселей, причем в нем уже нет привычного выреза, а вместо него под фронтальную камеру сделали «дырку», как у корейских смартфонов. Лицевая камера в новинке получила разрешение 16 Мп.

На тыльной стороне установлен модуль с тремя фотодатчиками, разрешение которых 48+8+5 Мп. Ниже камер размещен классический сканер отпечатка пальца.

Под «капотом» смартфона установлен процессор Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в устройстве 128 ГБ. Также есть поддержка карт памяти формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Еще аппарат получит батарею на 3500 мАч, причем ее можно заряжать зарядкой мощностью 18 Вт.

Nokia X71 оснастили портом USB Type-C, при этом в смартфоне оставили 3,5-мм разъём для наушников.

В Тайване продажи смартфона начнутся 10 апреля по цене $388, причем устройство будет пока доступно только в черном цвете.
Работает смартфон под управлением Android 9.0 Pie. Его размеры 157х76х8 мм, вес 180 граммов.

 

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