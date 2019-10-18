В России начали продавать кнопочный телефон Nokia 110

В России начали продавать кнопочный телефон Nokia 11018.10.2019 20:08
Презентация нового телефона, который по сути представляет собой улучшенную версию небезызвестного Nokia 105, состоялась в начале сентябре.
Теперь HMD Global начала продавать в РФ Nokia 110 по цене 1 790 рублей.
В телефоне есть батарея на 800 мАч, которая способна обеспечить 14 часов автономной работы в режиме разговора.
Экран в новинке 1,77-дюймовый, а также в нем есть поддержка карт памяти до 32 Гб, VGA-камера, фонарик, MP3-плеер и FM-приемник.
Телефон предлагают в черном, бирюзовом и малиновом цвете.
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