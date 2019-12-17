HMD Global сняла с производства Nokia 8.1

5 декабря показали Nokia 2.3, но ожидалось, что еще будет представлен аппарат Nokia 8.2, но теперь его презентацию ждут до конца года.

Однако не исключено, что компания HMD Global аппарат покажет только в феврале на выставке в Барселоне.

В некоторых интернет-магазинах Европы заметили, что Nokia 8.1 получила статус «снятый с производства», а другие пишут, что устройство недоступно для покупки.

Скорее всего скоро состоится анонс смартфона Nokia 8.2 и магазины уже готовятся к продажам устройства.

В аппарате ожидается процессор Snapdragon 765 с 5G, основная камера с 64 Мп датчиком и фронтальная выдвижная.