HMD Global скоро представит 5G-смартфон Nokia 8.2

Зарубежные инсайдеры сообщили о новинке среди 5G-смартфонов, которая появится в третьем квартале этого года.

Новый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения готовит компания HMD Global. Согласно инсайдерским данным, презентация 5G-смартфон Nokia состоится осенью.

Более того, сообщается, что этим устройством будет модель с названием Nokia 8.2, разработка которого находится на финальной стадии.

Подробностей о новинке пока не сообщается, а между тем стоит напомнить, что осенью состоится еще и презентация преемника смартфона Nokia 9 PureView.