HMD Global обновила смартфон Nokia X5 до Android 9.0 Pie

HMD Global для Nokia X5 начала распространять по «воздуху» обновление до Android 9.0 Pie.

После того как в Сети обвинили HMD Global в намеренной задержке обновления для смартфонов, она выпустила обновление до новой ОС для Nokia 8, а теперь добралась очередь и до Nokia X5.

Пока скачать прошивку с Android 9.0 Pie могут только жители Китая, но до конца года ее получат и пользователи других стран.

Для загрузки и установки Android 9.0 Pie на смартфоне должно быть свободно не менее 2940 МБ. Отмечается, что в прошивке есть также и декабрьская «заплатка» системы безопасности.

В целом Android 9.0 Pie на смартфоны приносит новую систему навигации, измененные иконки, новые звуки системы и более быстрый интерфейс.