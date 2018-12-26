HMD Global обновила смартфон Nokia X5 до Android 9.0 Pie

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Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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HMD Global обновила смартфон Nokia X5 до Android 9.0 Pie

26.12.2018 16:27

HMD Global для Nokia X5 начала распространять по «воздуху» обновление до Android 9.0 Pie.

После того как в Сети обвинили HMD Global в намеренной задержке обновления для смартфонов, она выпустила обновление до новой ОС для Nokia 8, а теперь добралась очередь и до Nokia X5.

Пока скачать прошивку с Android 9.0 Pie могут только жители Китая, но до конца года ее получат и пользователи других стран.

Для загрузки и установки Android 9.0 Pie на смартфоне должно быть свободно не менее 2940 МБ. Отмечается, что в прошивке есть также и декабрьская «заплатка» системы безопасности.

В целом Android 9.0 Pie на смартфоны приносит новую систему навигации, измененные иконки, новые звуки системы и более быстрый интерфейс.

Вышло обновление кастомной прошивки для смартфонов Nokia Pureview 808, N8 и E7

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