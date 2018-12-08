HMD Global намеренно откладывает обновление Android Pie для Nokia

HMD Global управляющая сейчас брендом Nokia обещала владельцам смартфонов, что обновление до новых версий Android будет выходить достаточно оперативно.

Но как оказалось управляющая компания не особо спешит выпускать для смартфонов новые адаптированные версии.

Ранее представитель HMD Global Юхо Сарвикас сообщал, что новое обновление для Android 9.0 Pie для поддерживаемых смартфонов придется ждать немного дольше, чем обещалось.

Это связано в первую очередь с оформлением документации и прохождении банальных формальностей. Но по новым данным Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8 не обновляют до Android 9.0 Pie по маркетинговым причинам.

Компания скоро начнет продажи Nokia 8.1, а этот смартфон сразу работает на новой версии Android, и чтобы не провалить продажи новинки компания решила повременить с обновлением других устройств.