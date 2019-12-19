HMD Global кнопочный телефон Nokia 150 оценила в 28 долларов

HMD Global кнопочный телефон Nokia 150 оценила в 28 долларов20.12.2019 00:37
HMD Global начала продажи своего дешевого кнопочного телефона Nokia 150. Устройство поступило в продажу на территории Китая и там его оценили в 28 долларов, что в пересчете около 1,8 тыс. рублей.
Nokia 150 является максимально простым телефоном. В нем на задней панели установлена камера со светодиодной вспышкой, которая может работать как фонарик.
С лицевой стороны находится стандартный блок клавиатуры, над которым размещен 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей.
В телефоне также есть поддержка карт памяти формата microSD, MP3 плеер и FM-радио.
Батарея в новинке на 1020 мАч, и как сообщает производитель, ее хватит на месяц работы в режиме ожидания.
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