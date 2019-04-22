HMD Global готовит таинственный смартфон под брендом Nokia

HMD Global готовит новый смартфон Nokia, который пока носит название Wasp, а по документам его обозначают как TA-1188, TA-1183 и TA-1184. Такие модификации были зарегистрированы в Федеральной комиссии по связи США (FCC).

В опубликованном на сайте FCC документе указано, что корпус смартфона в высоту – 145,96 мм, а в ширину – 70,56 мм. Диагональ корпуса 154,8 мм, а это значит, что в устройстве будет как минимум 6-дюймовый экран.

Данных про процессор Wasp пока нет, но были указаны параметры памяти – 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной.

Кроме этого, указана поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi и LTE. Предположительно Nokia Wasp это будет Nokia 5.2, то есть смартфон среднего уровня.

Предположительно его представят во втором квартале.