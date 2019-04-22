HMD Global готовит таинственный смартфон под брендом Nokia

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22 мая : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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HMD Global готовит таинственный смартфон под брендом Nokia

22.04.2019 11:23

HMD Global готовит новый смартфон Nokia, который пока носит название Wasp, а по документам его обозначают как TA-1188, TA-1183 и TA-1184. Такие модификации были зарегистрированы в Федеральной комиссии по связи США (FCC).
В опубликованном на сайте FCC документе указано, что корпус смартфона в высоту – 145,96 мм, а в ширину – 70,56 мм. Диагональ корпуса 154,8 мм, а это значит, что в устройстве будет как минимум 6-дюймовый экран.

Данных про процессор Wasp пока нет, но были указаны параметры памяти – 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной.

Кроме этого, указана поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi и LTE. Предположительно Nokia Wasp это будет Nokia 5.2, то есть смартфон среднего уровня.

Предположительно его представят во втором квартале.

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