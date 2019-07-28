HMD Global готовит продолжение уникального смартфона Nokia с пентакамерой

Nokia 9 PureView несмотря на свои параметры оказался неудачным смартфоном, ведь ему на рынке не помогла даже уникальная камера.

При этом HMD Global решила не закрывать серию, а готовит сейчас новую модель Nokia 9.1 PureView.

Эту модель должны представить ближе к концу года, и по слухам в ней установят доработанную камеру, которая возможно тоже будет состоять из пяти модулей.

Источник сообщает, что Nokia 9.1 PureView сможет правильнее менять фокус на уже сделанном снимке.

Также ожидается улучшение работы ночного режима и установка нового процессора.

В Nokia 9.1 PureView будет установлен процессор Snapdragon 855 с 5G модемом. Работать аппарат уже должен под управлением Android 10.