Hisense представила новый смартфон с батареей на 10010 мАч

Hisense представила новый смартфон с батареей на 10010 мАч13.11.2019 10:22
Hisense провела отдельную презентацию, на которой публике представили новый смартфон с большим аккумулятором.
Новинкой стал King Kong 6, который на рынке сменит прошлую модель — King Kong 5.
Как и прошлый аппарат King Kong 6 оснащен двумя аккумуляторами общей емкостью 10010 мАч, а это позволит смартфону на одном заряде проработать до пяти дней без подзарядки.
Китайский смартфон получил 6,52-люймовый экран с разрешением HD+. В верхней части дисплея выполнен каплевидный вырез для селфи-камеры с датчиком на 8 Мп.
На задней панели установили тройную камеру с датчиками на 13, 2 и 2 Мп.
Данные про процессор на презентации раскрывать не стали, но был озвучен объём памяти — 4 или 6 ГБ ОЗУ, а также предложат флеш-накопитель на 128 ГБ.
Пока неизвестно когда Hisense King Kong 6 поступит в продажу.
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