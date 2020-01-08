Китайская Hisense представила смартфон с экраном нового типа

Компания Hisense на выставке Consumer Electronic Show 2020 (CES 2020) посетителям продемонстрировал новый смартфон с цветным E Ink дисплеем.

Это новый тип экранов, который в отличие от прошлых решений уже отличается более качественной цветопередачей.

Цветные дисплеи E Ink в электронных книгах используется уже достаточно давно, но в смартфоне установили более качественный экран, и как сказали представители Hisense, цветная электронная бумага в показанном смартфоне уже имеет более высокую частоту обновления и ее можно использовать в смартфонах.

На CES 2020 компания Hisense показала прототип, поэтому его технические характеристики и возможные сроки выхода на рынок не озвучены.