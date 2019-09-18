Himax WiseEye WE-I Plus создан для систем с искусственным интеллектом

Himax Technologies для разработчиков систем с искусственным интеллектом представила набор микросхем под названием WiseEye WE-I Plus.

Это целая платформа с ускорителем, которая нацелена на создание технологий машинного обучения, а они могут работать в бытовой технике и охранных системах.

В платформе WiseEye WE-I Plus установили программируемый процессор с безопасным ядром, графический ускоритель, систему обнаружения движения, а также ряд других микросхем, среди которых контролер питания, датчик температуры и ИК порт.

Вместе с WiseEye WE-I Plus будет поставляться обширная библиотека для создания программного обеспечения на основе машинного обучения.