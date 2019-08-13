Характеристики Vivo iQoo Pro 5G появились в базе TENAA

Компания Vivo скоро на рынок выведет смартфон Vivo iQoo Pro 5G, который уже появился в базе данных TENAA.



Так, Vivo iQoo Pro 5G будет оснащен игровым процессором Snapdragon 855 Plus, получит флэш-память UFS 3.0, а объём встроенной памяти будет от 128 до 512 ГБ.

Оперативная память в устройстве будет 8 или 12 ГБ, а работать оно будет под управлением ОС Android 9 Pie. За автономность модели будет отвечать аккумулятор на 4 410 мАч.

Еще в смартфоне предложат 6,41-дюймовый экран и тройную основную камеру с датчиками на 48, 13 и 12 Мп.

Камера для селфи получит разрешение 12 Мп. Официальная презентация Vivo iQoo Pro 5G состоится 22 августа в рамках специального мероприятия.