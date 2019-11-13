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Характеристики SoC Snapdragon 865 стали известны до анонса

13.11.2019 11:12

В начале декабре будет представлен новый флагманский процессор для мобильных устройств, а первые смартфоны с новым чипом выйдут только в первом квартале 2020 года.
Qualcomm готовится к презентации процессора Snapdragon 865, но основные технические характеристики платформы рассекретили до презентации.

Информацию о Snapdragon 865 раскрыл инсайдер под ником Digital Chat station.
По его данным, в чипе будет использоваться восемь ядер со структурой 1+3+4.

Первое ядро будет Cortex A77 с частотой 2,84 ГГц, три ядра будет Cortex A-77 на 2,42 ГГЦ, а остальных четыре созданы на ядрах Cortex A-55 на 1,8 ГГц.

В Snapdragon 865 ядра Cortex A-77 должны дать прирост производительности до 20%, а прирост графического ускорителя тоже должен вырасти ориентировочно на 17-20%.

Snapdragon 865 станет флагманским процессором на 2020 год. Первым смартфонов с новой однокристальной системой должен стать Samsung Galaxy S11.

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