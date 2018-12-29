По предварительным данным смартфон Samsung Galaxy A50 будет представлен весной 2019 года.

Характеристики смартфона Samsung Galaxy A50 опубликованы в Сети зарубежных инсайдером, который не уточнил, будет ли в модели встроенный экран отпечатков пальцев, но раскрыл другие данные.

Так, сообщается, что в устройстве установят процессор Exynos 7 9610. Оперативной памяти в модели предложат 4 ГБ, а вот постоянной в зависимости от конфигурации будет 64-128 ГБ.

Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 9.0, а за автономную его работу будет отвечать батарея на 4 000 мАч.

Что касается камер, то основная будет двойная с одним из датчиков на 24 Мп.