Характеристики Honor V30 раскрыты за три дня до анонса

Инсайдеры слили в сеть почти все характеристики нового смартфона, презентация которого состоится через три дня.

Дебют новинок Honor V30 и HonoV30 Pro пройдет 26 ноября. В них предложат флагманские процессоры, а также быструю зарядку, но информации об их стоимости пока нет.

Итак, Honor V30 будет оснащен 6,57-дюймовым IPS экраном, а работать он будет на процессоре Kirin 990. Автономность смартфону будет обеспечивать батарея 4 200 мАч с поддержкой зарядки на 40 Вт.

В продажу он поступит в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Также модели приписывают жидкостное охлаждение.

Основная камера получит основной датчик на 40 Мп и это будет модуль Sony IMX600. Вспомогательными будут два модуля на 8 Мп. В камере предложат оптическую стабилизацию.