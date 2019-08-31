Хакеры взломали аккаунт генерального директора Twitter

Хакеры взломали Twitter аккаунт одного из основателей одноименной соцсети.

Сейчас аккаунт генерального директора Twitter Джека Дорси восстановили, о чем было написано представителями Twitter.

После взлома от имени Дорси было создано несколько сообщений с нецензурной лексикой, угрозами и расистскими высказываниями.

Предположительно взломом аккаунта занималась хакерская группа Chuckle Squad.

По данным службы безопасности соцсети, хакеры твиты смогли разместить из-за проблем с безопасностью одного из мобильных операторов. Размещение сообщений произвели через СМС.