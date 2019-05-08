Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейшей бирж

Гонконгская биржа Binance за одну транзакцию потеряла 7 тыс. биткоинов, что в пересчете более $40 млн.

Служба безопасности криптовалютной биржи обнаружила уязвимость, которой уже успели воспользоваться хакеры и вывести 7 тыс. биткоинов.

Вывод осуществляли одной транзакцией. Биржа уже остановила вывод криптовалюты, пока только на неделю, а за это время специалисты должны провести внутреннюю проверку и устранить уязвимость.

Как сообщает пресс-служба Binance, у хакеров был доступ к API пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и ряду других данных.

Хакеры смогли осуществить перевод средств одной транзакцией, причем они ее осуществили так, что она прошла проверку безопасности.

В Binance уже отметили, что биржа для покрытия украденных биткоинов будет использовать средства из фонда Secure Asset Fund for Users, поэтому средства участников рынке не пострадают.