Хакеры из КНР 9 лет атаковали госструктуры и коммерческие предприятия из РФ

Хакеры атаковали российские компании на протяжении многих лет, причем атаки проводили не только на коммерческие структуры, но также и государственные учреждения.

По данным Positive Technologies, атаки осуществили на 24 российские компании и 6 компаний находящихся за пределами страны. Название компаний не раскрывают, но все они являются значимыми.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Positive Technologies, группировка проводила атаки с IP-адресов из Китая. Саму группировку назвали TaskMasters из-за их способа внедрения вредоносного ПО.

В «Лаборатории Касперского» знают про TaskMasters, только они группу называют BlueTraveler, и следят за ней с 2016 года.

В российской компании подтвердили информацию, что представители TaskMasters (BlueTraveler) являются носителями китайского языка.

Также было отмечено, что методы используемые хакерами часто используются в интересах политической разведки или промышленного шпионажа.