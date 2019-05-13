Хакеры из КНР 9 лет атаковали госструктуры и коммерческие предприятия из РФ

Хакеры из КНР 9 лет атаковали госструктуры и коммерческие предприятия из РФ13.05.2019 12:36
Хакеры атаковали российские компании на протяжении многих лет, причем атаки проводили не только на коммерческие структуры, но также и государственные учреждения.
По данным Positive Technologies, атаки осуществили на 24 российские компании и 6 компаний находящихся за пределами страны. Название компаний не раскрывают, но все они являются значимыми.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Positive Technologies, группировка проводила атаки с IP-адресов из Китая. Саму группировку назвали TaskMasters из-за их способа внедрения вредоносного ПО.
В «Лаборатории Касперского» знают про TaskMasters, только они группу называют BlueTraveler, и следят за ней с 2016 года.
В российской компании подтвердили информацию, что представители TaskMasters (BlueTraveler) являются носителями китайского языка.
Также было отмечено, что методы используемые хакерами часто используются в интересах политической разведки или промышленного шпионажа.
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