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Хакеры через камеру Mac могут следить за пользователями

10.07.2019 16:14

Компьютеры компании Apple считаются одними из самых защищенных, но специалисты по кибербезопасности часто в них обнаруживают различные уязвимости.
Недавно Джонатан Лейтшух в своем блоге рассказал, что ему удалось в компьютерах Mac обнаружить уязвимость, через которую удаленно можно запускать камеру ноутбука или компьютера.

«Дыра» в программном обеспечении была найдена в приложении для видеоконференций Zoom. Такой программой пользуется около 4 млн пользователей и через нее с любого сайта незаметно можно включить камеру Mac.

Специалист Джонатан Лейтшух отметил, что сообщил о проблеме в Zoom еще 90 дней назад. Разработчики уже выпустили обновление закрывающие уязвимость, но он смог ее легко обойти.

Получается разработчики не смогли полноценно закрыть уязвимость. Также эксперт отметил особенность Zoom.

Как выяснилось, программа после удаления может самостоятельно восстановиться в системе. В Zoom уже заявили, что обнаруженная уязвимость несет в себе «незначительные риски», а вот ситуацию с самостоятельным восстановлением программы после удаления, разработчики не прокомментировали.

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