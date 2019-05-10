Хакера в США обвинили в хищении данных примерно 80 млн человек

В США предъявили обвинение гражданину Китая, которого подозревают в хакерской атаке на компанию Anthem и ряд других коммерческих предприятий.

В Министерстве юстиции США отметили, что атака на Anthem была организована группой хакеров еще в 2015 году, и в ней участвовал обвиняемый Ван Фуцзе.

По данным суда, после атаки на Anthem в распоряжении киберпреступников оказались данные примерно 80 млн человек, среди которых клиенты компании и ее сотрудники.