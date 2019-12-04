Компания, которая занимается информационной безопасностью, рассказала о случаях взлома Telegram.

Как стало известно, Group-IB выявила попытки взлома переписки в Telegram через СМС, причем злоумышленники пытались взломать переписку как на устройствах под управлением iOS, так и на ОС Android.

О взломах Group-IB стало известно после обращения нескольких предпринимателей в России. Они обратились за помощью в конце этого года и рассказали о несанкционированном доступен неизвестных к их переписке в мессенджере Telegram.

Сначала пользователям приходило сообщение, в котором содержался код подтверждения, но его никто не запрашивал. Через время появлялось уведомление о входе в аккаунт нового устройства.

Было установлено, что во всех зафиксированных случаях хакерам удавалось получать доступ именно с помощью СМС.

Чтобы избежать взлома, пользователям порекомендовали установить дополнительный фактор авторизации, а именно пароль.