Group-IB выявила попытки взлома переписки в Telegram через СМС04.12.2019 14:36
Компания, которая занимается информационной безопасностью, рассказала о случаях взлома Telegram.
Как стало известно, Group-IB выявила попытки взлома переписки в Telegram через СМС, причем злоумышленники пытались взломать переписку как на устройствах под управлением iOS, так и на ОС Android.
О взломах Group-IB стало известно после обращения нескольких предпринимателей в России. Они обратились за помощью в конце этого года и рассказали о несанкционированном доступен неизвестных к их переписке в мессенджере Telegram.
Сначала пользователям приходило сообщение, в котором содержался код подтверждения, но его никто не запрашивал. Через время появлялось уведомление о входе в аккаунт нового устройства.
Было установлено, что во всех зафиксированных случаях хакерам удавалось получать доступ именно с помощью СМС.
Чтобы избежать взлома, пользователям порекомендовали установить дополнительный фактор авторизации, а именно пароль.
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